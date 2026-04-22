Motorista embriagado é preso durante blitz em Vilhena

Um motorista foi preso na tarde desta quarta-feira, 22 de abril, durante a realização da operação “Rota Segura” no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação, conduzida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN/RO) com apoio da Polícia Militar de Trânsito (P-TRAN), tem como objetivo coibir infrações e garantir a segurança viária na cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 17h, agentes abordaram o condutor de uma Fiat Strada na Rua José Lopes Alves. Durante a fiscalização, foi oferecido ao motorista o teste do etilômetro (bafômetro), o qual ele aceitou realizar de forma voluntária.

O exame constatou o teor de 0,51 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, valor que ultrapassa o limite permitido pela legislação e configura crime de trânsito. Além da embriaguez ao volante, foram lavrados autos de infração referentes à suspensão do direito de dirigir.

Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela guarnição da P-TRAN à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e as providências legais.

O veículo, que estava com a documentação regular, foi liberado no local para um condutor devidamente habilitado.

A operação “Rota Segura” segue intensificando o policiamento ostensivo em pontos estratégicos do município para prevenir acidentes e preservar a ordem pública.