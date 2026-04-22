Pioneiro vilhenense morre aos 72 anos vítima de aneurisma

Vilhena perdeu, nesta quarta-feira, 22 de abril, um de seus pioneiros mais conhecidos.

Faleceu, aos 72 anos, Zulmiro Pedrinho Kuhn, que construiu uma trajetória de quatro décadas de dedicação e trabalho no município.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia junto a familiares, Zulmiro foi vítima de um aneurisma.

Profissional do volante, ele atuou como caminhoneiro por muitos anos, participando ativamente do desenvolvimento da região ao longo das últimas décadas.

Zulmiro deixa esposa, três filhas e quatro netos, além de um vasto círculo de amigos que conquistou desde sua chegada à cidade.

Nas redes sociais, conhecidos lamentaram a perda e destacaram sua integridade e o legado de trabalho deixado para a comunidade.

O velório foi realizado na Capela Mortuária Municipal. O sepultamento ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, no Cemitério Cristo Rei, sob forte comoção de familiares e amigos.