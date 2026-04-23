Deputada Rosangela Donadon garante R$ 100 mil para fortalecer atendimento da APAE em Corumbiara

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu a destinação de R$ 100 mil em emenda parlamentar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Corumbiara.

O recurso será aplicado na aquisição de equipamentos e materiais especializados, com o objetivo de melhorar a estrutura e a qualidade dos atendimentos oferecidos às crianças do município.

A iniciativa atende a uma solicitação encaminhada pela Prefeitura de Corumbiara, que destacou a necessidade de fortalecer os serviços prestados pela instituição, diante da crescente demanda por atendimentos pedagógicos, terapêuticos e sociais. A falta de equipamentos adequados vinha limitando o alcance e a eficiência das atividades desenvolvidas.

Com a garantia do recurso, será possível proporcionar mais conforto, inclusão e qualidade no atendimento às crianças com necessidades especiais, promovendo mais autonomia e bem-estar às famílias atendidas pela APAE.

Rosangela Donadon reforçou seu compromisso com as causas sociais e destacou a importância de investir em políticas públicas voltadas à inclusão. “Nosso mandato tem um olhar atento para quem mais precisa. Investir na APAE é garantir dignidade, cuidado e oportunidades para essas crianças e suas famílias”, afirmou a parlamentar.

A deputada também agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo apoio às ações que fortalecem os municípios e contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.