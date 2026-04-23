PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão contra comércio irregular de pedras preciosas em cidades de RO e MT

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (23/4) a Operação “Itaberaba”, visando dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO, executados nas cidades de Rolim de Moura/RO, Cacoal/RO e Ji-Paraná/RO, no Estado de Rondônia, e Cuiabá/MT, no Estado de Mato Grosso.

As investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de dois suspeitos na cidade de Cacoal/RO. Eles estavam com a posse de 25 pedras de diamante.

A análise forense dos aparelhos celulares apreendidos revelou uma extensa rede de comercialização irregular de pedras preciosas provenientes de lavra realizada em terras indígenas sem a devida autorização legal ou licença ambiental.

As medidas foram concedidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná/RO e alcançam pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar a rede de extração, intermediação e comercialização ilegal de minerais pertencentes à União.

Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pelos crimes de usurpação de bem mineral, extração ilegal de recursos minerais e receptação qualificada, cujas penas somadas podem ultrapassar dez anos de prisão.