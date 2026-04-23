Senador Marcos Rogério deve coordenar campanha presidencial de Flávio Bolsonaro em RO

O senador Marcos Rogério, pré-candidato ao governo de Rondônia pelo PL, deve assumir a coordenação da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro no estado.

A definição reforça o alinhamento político dentro do grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A estratégia segue um modelo adotado em outros estados, como São Paulo, onde o governador Tarcísio de Freitas também atua na articulação regional da pré-campanha.

No cenário nacional, a coordenação geral está sob responsabilidade do senador Rogério Marinho, que abriu mão de disputar o governo do Rio Grande do Norte para se dedicar à função.

Rondônia é considerado um dos estados com forte presença do eleitorado alinhado ao bolsonarismo. No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro obteve cerca de 70% dos votos válidos no estado, superando o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

A atuação de Marcos Rogério na coordenação estadual da campanha deve ampliar sua visibilidade política, ao mesmo tempo em que fortalece a estrutura eleitoral do grupo no estado para as disputas de 2026.