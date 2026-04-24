Eyder Brasil realiza 6ª edição do “Cidadania no Bairro” em Candeias do Jamari

A 6ª edição do projeto Cidadania no Bairro, idealizado pelo deputado estadual Eyder Brasil, será realizada no dia 25 de abril, a partir das 9h, na EEEFM Carlos Drummond de Andrade, em Candeias do Jamari.

A iniciativa já soma mais de 5 mil atendimentos nas edições anteriores e tem levado serviços essenciais para comunidades em diferentes regiões de Rondônia.

Durante a ação, a população terá acesso a serviços gratuitos de saúde, assistência social e cidadania. Entre as atividades estão consultas médicas, testes rápidos, vacinação, orientação jurídica, atendimentos sociais, serviços de beleza e bem-estar, além de espaço kids para acolher as crianças.

Para Eyder Brasil, o projeto vai além de um dia de atendimentos. “O Cidadania no Bairro existe para levar à população serviços que muitas vezes estão distantes do dia a dia de quem mais precisa. É uma forma concreta de colocar o mandato a serviço das pessoas”, afirmou o deputado.