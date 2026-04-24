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sexta-feira, 24 de abril de 2026.

Eyder Brasil realiza 6ª edição do “Cidadania no Bairro” em Candeias do Jamari

Ação acontece na EEEFM Carlos Drummond de Andrade com serviços gratuitos de saúde, assistência social e orientação jurídica

A 6ª edição do projeto Cidadania no Bairro, idealizado pelo deputado estadual Eyder Brasil, será realizada no dia 25 de abril, a partir das 9h, na EEEFM Carlos Drummond de Andrade, em Candeias do Jamari.

A iniciativa já soma mais de 5 mil atendimentos nas edições anteriores e tem levado serviços essenciais para comunidades em diferentes regiões de Rondônia.

Durante a ação, a população terá acesso a serviços gratuitos de saúde, assistência social e cidadania. Entre as atividades estão consultas médicas, testes rápidos, vacinação, orientação jurídica, atendimentos sociais, serviços de beleza e bem-estar, além de espaço kids para acolher as crianças.

Para Eyder Brasil, o projeto vai além de um dia de atendimentos. “O Cidadania no Bairro existe para levar à população serviços que muitas vezes estão distantes do dia a dia de quem mais precisa. É uma forma concreta de colocar o mandato a serviço das pessoas”, afirmou o deputado.

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