PM captura seis foragidos da Justiça em Cacoal e Pimenta Bueno

A Polícia Militar de Rondônia intensificou o cumprimento de ordens judiciais nos últimos dias 22 e 23 de abril, resultando em uma série de prisões nos municípios de Cacoal e Pimenta Bueno.

As ações envolveram desde patrulhamentos de rotina até operações integradas para capturar foragidos.

OCORRÊNCIAS EM CACOAL

No município de Cacoal, uma das prisões ocorreu de forma inusitada em uma unidade hospitalar. Um paciente que estava internado foi identificado com um mandado de prisão em aberto. Após a confirmação, a Polícia Penal passou a acompanhar o detido, respeitando as limitações de sua condição de saúde antes dos procedimentos legais.

Em outra ação na cidade, uma perseguição foi registrada após um suspeito desobedecer a uma ordem de parada. Após um breve acompanhamento tático, o homem se rendeu, foi preso e o veículo que ele utilizava acabou apreendido. Um terceiro mandado foi cumprido durante patrulhamento, quando os militares localizaram um foragido em frente à sua própria residência; ele não ofereceu resistência.

PRISÕES EM PIMENTA BUENO

Já em Pimenta Bueno, a Polícia Militar registrou duas ocorrências relevantes. Em uma delas, dois homens condenados pelo Tribunal do Júri foram localizados e presos para o cumprimento imediato de suas sentenças.

Além disso, um terceiro foragido foi capturado durante rondas ostensivas pela cidade. Todos os detidos foram encaminhados às unidades prisionais locais, onde permanecem à disposição da Justiça.

De acordo com o comando da Polícia Militar, essas ações são fundamentais para reforçar o compromisso das forças de segurança com a manutenção da ordem pública e a garantia de que decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas na região.