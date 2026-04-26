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domingo, 26 de abril de 2026.

Bagattoli e senadores assinam nota fechando posição contra Messias e pela derrubada do veto da dosimetria

Para Bagattoli, a indicação política de Messias prejudica a independência do STF
Senador Jaime Bagattoli (PL) / Foto: Divulgação

A poucos dias da sabatina de Jorge Messias no Senado Federal, senadores do PL fecharam posição contra a indicação do advogado-geral da União à vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador Jaime Bagattoli (PL), por exemplo, foi um dos parlamentares que assinou a nota pública conjunta, entre o PL e o Novo, fechando questão sobre os dois temas.

“Nossa posição é contra a nomeação, por acreditarmos que um nome alinhado a um projeto político-partidário só prejudica a independência do STF, a separação entre os Poderes e a credibilidade do Judiciário. Em relação à derrubada do veto presidencial à dosimetria, defendemos apoio incondicional à medida por acreditar que ela contribui para a pacificação nacional, o respeito à justiça e às garantia de liberdades individuais”, declarou Bagattoli em suas redes.

Além dele, assinaram também os senadores Carlos Portinho (RJ), Rogério Marinho (RN), Jorge Seif (SC), Izalci Lucas (DF) e Eduardo Girão (CE).

A sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal está marcada para a próxima quarta-feira (29).

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