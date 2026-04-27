Em visita ao EXTRA, Joliane Fúria confirma pré-candidatura a deputada federal e defende mais representatividade feminina em RO

A pré-candidata a deputada federal pelo PSD, Joliane Fúria, cumpre agenda política na cidade de Vilhena nesta segunda-feira (27), momento em que visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre sua nova caminhada política visando as eleições de 2026.

Na disputa passada pelo mesmo cargo, ela conquistou 24.630 votos e ficou entre as candidatas mais votadas, mas não garantiu vaga em razão do coeficiente partidário.

Durante a entrevista, Joliane destacou que a experiência anterior serviu como aprendizado e motivação para retornar à disputa.

Segundo ela, o resultado expressivo obtido principalmente em Cacoal demonstrou a força política da região e o desejo da população de ter uma representante federal comprometida com as demandas locais.

Ela lembrou que, na eleição passada, concentrou a campanha em Cacoal e municípios próximos, o que reforçou ainda mais a votação regional.

Agora, afirma estar mais preparada e com uma nominata partidária organizada, acreditando em um desempenho ainda melhor nas urnas. Para Joliane, Rondônia precisa ampliar a presença feminina nos espaços de poder, fortalecendo políticas públicas voltadas às mulheres e às famílias. Ela ressaltou que a participação feminina cresce a cada eleição e considera fundamental que mais mulheres ocupem cargos estratégicos em Brasília.

A pré-candidata também defendeu maior atenção federal para regiões produtivas de Rondônia, como a Região do Café e o Cone Sul, que, segundo ela, necessitam de investimentos em infraestrutura, saúde e logística para escoamento da produção. Joliane afirmou que muitos municípios importantes ainda carecem de representatividade política direta no Congresso Nacional.

Ao comentar a implantação de pedágios em rodovias federais, criticou a atuação de parlamentares que, na visão dela, deveriam ter se antecipado ao debate para evitar impactos financeiros à população. Segundo Joliane, decisões que afetam diretamente o bolso do cidadão precisam ser acompanhadas de perto pelos representantes do estado.

Caso seja eleita, afirmou que pretende ser uma deputada presente e combativa, com atuação voltada especialmente para saúde pública, políticas para mulheres, ações sociais e obras estruturantes. Disse, ainda, que pretende percorrer todas as regiões de Rondônia para conhecer de perto os principais gargalos e buscar soluções junto ao Governo Federal.

Ao encerrar a entrevista, Joliane Fúria declarou que quer colocar sua experiência e disposição a serviço do estado, garantindo que Rondônia terá, caso eleita, uma parlamentar atuante e comprometida com o desenvolvimento regional.