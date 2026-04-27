Faculdade Metropolitana lançou Livro de Resumos da I Jornada Acadêmica de Medicina, fortalecendo a produção científica na região Norte

A produção científica ganha um novo marco na Faculdade Metropolitana com o lançamento do Livro de Resumos da I Jornada Acadêmica de Medicina, uma obra que reúne trabalhos desenvolvidos por acadêmicos ao longo de atividades de ensino, pesquisa e extensão, apresentados durante o evento.

O livro consolida resumos em modelo expandido, refletindo a diversidade e a qualidade das produções acadêmicas apresentadas na jornada. Mais do que um registro, a publicação representa um passo importante na formação científica dos estudantes, ao valorizar a pesquisa como parte essencial da trajetória acadêmica e profissional na área da saúde.

A obra é iniciada com prefácios assinados por nomes de destaque, como o Dr. Hiran Gallo, o Dr. Aparício Carvalho e o Dr. Luis Eduardo Maiorquim, que reforçam a relevância da iniciativa para o fortalecimento da cultura científica na região Norte e para a formação de profissionais mais críticos e preparados para os desafios da saúde contemporânea.

Para a Prof. Dra. Marcela Oliveira, coordenadora de Extensão e Iniciação Científica da Faculdade Metropolitana e coordenadora geral da jornada, o livro simboliza um momento de consolidação institucional.

“Este livro traduz aquilo que produzimos enquanto instituição em prol da comunidade: resultados de projetos de extensão, trabalhos de conclusão de curso e iniciativas de inovação tecnológica. É também o início da nossa consolidação como uma instituição que promove, de forma consistente, a pesquisa científica no Norte do Brasil”, destaca.

Entre os trabalhos apresentados, um dos destaques é o resumo que aborda um modelo inovador de linha de base para a curricularização da extensão no curso de Medicina, evidenciando o compromisso da instituição com práticas pedagógicas atualizadas e alinhadas às diretrizes nacionais da educação superior.

A publicação também conta com uma sessão especial de resumos premiados, composta por trabalhos que passaram por avaliação criteriosa de uma banca formada por alunos de pós-graduação, mestres e doutores, garantindo rigor acadêmico e reconhecimento às melhores produções.

De acordo com o Dr. Luis Eduardo Maiorquim, coordenador do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia, a publicação representa um avanço importante na formação médica, especialmente por integrar ensino, pesquisa e extensão às necessidades reais da sociedade.

“A publicação deste Livro de Resumos representa um avanço importante na formação médica, ao fortalecer o eixo ensino, pesquisa e extensão, em diálogo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Ao envolver os acadêmicos na produção de conhecimento a partir das realidades da população, incorporando também a inovação tecnológica, formamos profissionais mais qualificados, críticos, éticos e socialmente comprometidos”, afirma.

Mais do que um compilado de pesquisas, o livro se posiciona como uma leitura essencial para estudantes da área da saúde, pesquisadores e gestores, ao apresentar experiências, análises e propostas que dialogam diretamente com as demandas reais da sociedade.

Com essa iniciativa, a Faculdade Metropolitana reafirma seu compromisso com a formação integral de seus acadêmicos, incentivando a produção científica, a inovação e a construção de conhecimento aplicado à melhoria da saúde pública.