AABB Vilhena recebe Jornada Esportiva das AABBs de Rondônia com mais de 650 atletas

A AABB Vilhena será palco, entre os dias 1º e 3 de maio, de mais uma edição da tradicional Jornada Esportiva das AABBs de Rondônia.

O evento deve reunir mais de 650 atletas de diversas regiões do estado, além de atrair um público diário estimado em mais de mil pessoas circulando pelas dependências do clube, consolidando Vilhena como importante polo esportivo regional.

Reconhecida como uma das principais competições internas do sistema AABB, a jornada contará com a participação de 11 associações do estado. Ao todo, serão disputadas 19 modalidades esportivas, incluindo esportes de campo, quadra, areia e mesa, reunindo atletas de diferentes perfis e faixas etárias em um ambiente de integração e competitividade.

A estrutura da AABB Vilhena é apontada como um dos grandes diferenciais para sediar o evento. O clube é considerado referência em Rondônia quando o assunto é lazer, esporte e entretenimento, oferecendo condições adequadas para a realização simultânea de diversas competições.

A programação oficial tem início na sexta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, com abertura prevista para o meio-dia. No entanto, as delegações devem começar a chegar à cidade ainda durante a manhã. O encerramento está programado para o domingo, dia 3, por volta das 12h.

A jornada conta com o apoio da Federação Nacional das AABBs, reforçando a relevância do evento no calendário esportivo e associativo.

Além da integração entre atletas, a expectativa é de impacto positivo na economia local. O fluxo de visitantes deve movimentar setores como hotelaria, restaurantes e a vida noturna de Vilhena, fortalecendo o comércio e os serviços durante o período.

Outro destaque desta edição é a oportunidade para novos associados. Durante os dias do evento, a AABB Vilhena estará oferecendo adesões ao quadro associativo com condições especiais e valores promocionais, com o objetivo de ampliar o número de sócios e democratizar o acesso à estrutura do clube.

Evento tradicional no estado, a Jornada Esportiva das AABBs já possui histórico consolidado em Vilhena, que tem sido escolhida como sede em diversas edições. A expectativa é de mais uma realização marcada pela organização, competitividade e confraternização entre os participantes, reunindo esporte, lazer e integração em um único ambiente.