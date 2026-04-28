Cássio Gois emociona Assembleia Legislativa ao destacar luta dos ostomizados em Rondônia

A Assembleia Legislativa de Rondônia viveu um momento de emoção, reconhecimento e valorização da vida na última sexta-feira, 24, durante sessão solene proposta pelo deputado estadual Cássio Gois.

O evento homenageou membros da Associação Rondoniense de Ostomizados (AROS), destacando o compromisso, a dedicação e a luta incansável pelos direitos e dignidade das pessoas ostomizadas.

A solenidade também foi marcada por homenagens a pessoas que fizeram parte da história da associação, incluindo tributos in memoriam, em um momento de profunda sensibilidade e respeito.

Entre os destaques da noite esteve a presidente da AROS, Taís Iamazaki, que não conteve a emoção ao agradecer o reconhecimento:

“Hoje não é apenas uma homenagem, é a prova de que a nossa luta tem sido vista. Ser ostomizado é carregar uma missão diária de superação, e sermos reconhecidos dessa forma fortalece nossa caminhada. Deputado Cássio, muito obrigada por enxergar aquilo que muitas vezes é invisível para a sociedade. O senhor não está apenas apoiando uma causa, está transformando vidas.”

Outro momento marcante foi a homenagem à memória de Vanda Carqueno, merendeira de Cacoal, que faleceu em 26 de abril de 2024, vítima de câncer de intestino. Sua história de luta foi fundamental para despertar no deputado o compromisso com a causa dos ostomizados.

Representando a família, sua filha, Patrícia Carqueno, recebeu a homenagem e emocionou o público:

“Minha mãe sonhava com esse reconhecimento. Ela lutou até o fim acreditando que essa causa precisava ser vista, respeitada e acolhida. Hoje, estar aqui, recebendo essa homenagem em nome dela, é como ver um sonho se realizar. Muito obrigada, deputado Cássio, por dar continuidade àquilo que ela tanto acreditava.”

Entenda a ostomia

A ostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura no corpo para eliminação de fezes ou urina, sendo geralmente necessária em casos de câncer, doenças inflamatórias intestinais ou traumas. Apesar dos desafios físicos e emocionais, pessoas ostomizadas podem ter qualidade de vida, desde que recebam o suporte adequado.

Atualmente, Rondônia conta com mais de mil pessoas ostomizadas, enquanto no Brasil esse número ultrapassa 400 mil, evidenciando a importância de políticas públicas e apoio institucional.

Durante a cerimônia, o deputado Cássio Gois destacou que a luta continua e reforçou novos compromissos com a causa:

“Nossa luta continua e hoje foi um dia de emoção. Reconhecer o trabalho dessa associação foi mais do que merecido. Ainda temos outras missões, como implantar a acessibilidade em nossos banheiros públicos para que todos tenham dignidade e respeito — um pedido da Vanda que nós vamos atender. Ela lutou muito e hoje sua história deixa um legado para todos nós. Vamos continuar buscando esse olhar, esse cuidado e avançando cada vez mais.”

20 anos de história e conquistas

A solenidade também celebrou os 20 anos de atuação da AROS, completados no último dia 20 de abril. Como forma de reconhecimento, o deputado Cássio Gois oficializou a data como o Dia Estadual dos Ostomizados em Rondônia, fortalecendo a visibilidade da causa no calendário oficial.

Além disso, foi destinado o valor de R$ 100 mil à associação, que será investido na aquisição de materiais permanentes, contribuindo diretamente para a melhoria do atendimento aos assistidos.

Compromisso com a causa

A atuação do deputado tem sido destacada por membros da associação como um marco importante para a causa no estado. Segundo a AROS, ele é o único parlamentar de Rondônia que abraçou a luta dos ostomizados de forma efetiva, promovendo não apenas reconhecimento, mas também investimento e políticas concretas.

A sessão solene deixou uma mensagem clara: por trás de cada ostomia, existe uma história de luta, superação e coragem — e reconhecer essas histórias é também promover dignidade e respeito.