Professores de Guajará-Mirim são homenageados em sessão promovida por Dra. Taíssa

Professores de Guajará-Mirim foram homenageados, na tarde de sábado, em evento realizado no auditório da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

A iniciativa foi conduzida pela deputada estadual Dra. Taíssa (PL), que realizou a entrega de certificados de votos de louvor a profissionais das redes públicas municipal, estadual e federal. A solenidade teve como objetivo reconhecer a atuação dos professores no município e sua contribuição para a educação.

Ao todo, foram disponibilizados 664 certificados. Os profissionais que não puderam comparecer ao evento deverão receber a homenagem posteriormente, por meio do gabinete parlamentar.

Eventou foi realizado no auditório da Universidade Federal de Rondônia (Foto: Alex Cardoso)

“Este é um momento importante de reconhecimento ao trabalho dos professores, que contribuem diretamente para a formação das nossas crianças e para o desenvolvimento da sociedade. A homenagem busca valorizar a dedicação desses profissionais e destacar o papel fundamental da educação na vida das pessoas”, afirmou a deputada.

Durante o evento, representantes da área educacional destacaram a importância do reconhecimento à categoria.

Para o diretor do campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir) em Guajará-Mirim, Gabriel Cestari Villardi, que também foi um dos homenageados, o reconhecimento valoriza o trabalho desenvolvido pelos professores no dia a dia. “A iniciativa destaca a importância da atuação docente em todas as etapas da formação, das séries iniciais ao ensino superior. Agradeço, em nome dos professores da Unir, pela homenagem e pelo reconhecimento à contribuição desses profissionais para a sociedade”, afirmou.

Dra. Taíssa realizou a entrega de certificados de votos de louvor (Foto: Alex Cardoso)

A professora Sâmia Melgar também destacou a relevância da valorização dos profissionais da educação e mencionou a importância das condições de trabalho para o exercício da atividade. “A homenagem valoriza não apenas os professores, mas todos os servidores que fazem parte do processo educacional. É um reconhecimento importante para a categoria e reforça a necessidade de avançar na valorização profissional, com melhores condições de trabalho e remuneração adequada”, afirmou.

A professora Sâmia Melgar destacou a relevância da valorização dos profissionais da educação (Foto: Alex Cardoso)

Ao final, a deputada Dra. Taíssa destacou a importância da educação para o desenvolvimento social. “A educação tem papel fundamental na transformação da sociedade, por meio do trabalho de seus profissionais. Valorizar esses servidores é reconhecer a importância de sua atuação e reforçar o compromisso com a melhoria das condições do setor”, concluiu.