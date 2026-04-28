Rosangela Donadon defende incentivo à ciência para projeto do IFRO de Ji-Paraná

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) apresentou uma indicação à Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (FAPERO) solicitando apoio institucional.

O objetivo é garantir que uma equipe de pesquisa participe do 70º Congresso Brasileiro de Cerâmica, em Foz do Iguaçu.

O projeto em destaque foca no tratamento de efluentes hospitalares em Ji-Paraná, utilizando processos oxidativos avançados.

Segundo a deputada estadual Rosangela Donadon, a iniciativa desenvolvida no IFRO possui grande potencial científico e ambiental, contribuindo para soluções sustentáveis e para a preservação dos recursos hídricos.

A equipe beneficiada é composta por orientador, coorientador e três estudantes pesquisadores rondonienses. A indicação detalha a necessidade de recursos para cobrir despesas com passagens e inscrições no evento técnico-científico.

Para a parlamentar, essa é uma oportunidade estratégica de dar visibilidade à ciência produzida na região Norte. Apoiar a produção científica regional é fundamental para incentivar a formação de novos talentos e o desenvolvimento tecnológico do estado.

Rosangela Donadon reforça que a presença de Rondônia em eventos nacionais projeta o estado como um polo de inovação e responsabilidade socioambiental. A deputada estadual Rosangela Donadon agradece ao governador Coronel Marcos Rocha pela atenção às demandas que promovem o avanço tecnológico e o fortalecimento da pesquisa em Rondônia