Avanços na alfabetização garantem mais de 7 mil kits escolares para alunos de Vilhena

O avanço nos índices de alfabetização e o alto desempenho dos alunos da rede municipal de Vilhena, conforme apontam as últimas avaliações aplicadas, garantiram o envio de mais de 7 mil kits escolares, que já estão sendo distribuídos para estudantes do ensino fundamental.

Os kits são compostos por materiais essenciais para o desenvolvimento das atividades em sala de aula, como cadernos de 10 matérias, caderno de desenho, lápis, canetas, borrachas, réguas, lápis de cor com 24 cores, giz de cera, cola, apontador, canetinhas e tesoura.

O envio dos materiais é realizado pelo Governo do Estado de Rondônia, como reconhecimento aos resultados alcançados pelo município na área da educação.

Os resultados são atribuídos a uma política contínua de investimentos na educação. O município possui atualmente cerca de R$ 50 milhões sendo aplicados em infraestrutura escolar, incluindo reformas, ampliações e melhorias nas unidades de ensino, proporcionando ambientes mais adequados para o aprendizado.

No índice de alfabetização, Vilhena saltou de 3.5 para 7.8. Além disso, a rede municipal também tem realizado a entrega de uniformes escolares para os mais de 12 mil alunos, fortalecendo o acesso, a permanência e a igualdade no ambiente escolar.