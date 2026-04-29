Sílvia Cristina intensifica agendas e reforça pré-candidatura ao Senado em Rondônia

A pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, tem dividido sua agenda entre a capital e o interior, reforçando parcerias com lideranças e fortalecendo sua pré-candidatura por meio de um diálogo aberto em todas as regiões do estado.

“Sempre percorremos os municípios, olhando nos olhos da população e acolhendo suas demandas. Mas, agora, o momento é diferente: estamos fortalecendo nossa pré-candidatura ao Senado e ampliando o diálogo com lideranças da capital e do interior, com base no trabalho já realizado e no compromisso de continuar cuidando das pessoas”, afirmou a deputada. No último fim de semana, ela esteve em Jaru, onde participou do Barco Cross, evento que contou com grande participação popular.

Durante essas visitas, Sílvia tem se reunido com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas, empresariais e de diversos segmentos interessados em conhecer melhor sua pré-candidatura. “Temos observado o fortalecimento do nosso projeto, com adesões e apoios em todas as regiões de Rondônia. No Cone Sul, por exemplo, os sete prefeitos declararam apoio ao nosso nome como pré-candidata ao Senado, um fato inédito na política rondoniense”, destacou.

Deputada federal em seu segundo mandato, Sílvia Cristina ressaltou ainda que sua atuação nos municípios não ocorre apenas por ser período de pré-campanha.

“O nosso mandato não é de gabinete, de ficar esperando. Claro que estamos sempre de portas abertas, mas fazemos questão de ir aos municípios, acolher demandas, acompanhar obras e ações que ajudamos a viabilizar e reforçar parcerias, para que os benefícios cheguem a quem mais precisa. Como sempre digo: só faz sentido estar na política se for para melhorar a vida das pessoas”, concluiu.