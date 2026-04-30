Eyder Brasil homenageia mais de 170 atletas de Rondônia na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Eyder Brasil entregou homenagem a cerca de 170 atletas de Rondônia durante sessão solene na Assembleia Legislativa do estado. A honraria reconheceu esportistas de diversas modalidades, entre elas corrida, basquete e o paradesporto, pelo desempenho, dedicação e contribuição ao esporte rondoniense.

“Me considero um deputado do esporte. Faço questão de destinar emendas para esses atletas que representam Rondônia, porque eles só precisam de oportunidades e apoio. Fico feliz toda vez que recebo um atleta que foi para fora do estado e volta com medalha. E podem ter certeza: enquanto eu estiver nesse parlamento, vou continuar fomentando o esporte, apoiando o dia a dia e os sonhos de cada um de vocês”, afirmou o deputado.

A homenagem também evidencia o papel do esporte como ferramenta de saúde pública e inclusão social. A prática de atividade física, seja amadora ou profissional, traz benefícios comprovados para o corpo e mente e pode ser o primeiro passo na trajetória de um atleta. Muitos dos esportistas que hoje representam Rondônia em competições estaduais, nacionais e internacionais começaram em escolinhas, projetos sociais e quadras de bairro e se tornaram referência para novas gerações.