PM promove integração com crianças em escola de educação infantil em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio de efetivos do 3º Batalhão, realizou uma visita especial à Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), Professora Aparecida da Silva, em Vilhena.

A ação, integrada às atividades da semana do Dia do Trabalhador, buscou apresentar de forma lúdica e educativa a profissão policial aos pequenos estudantes.

Durante o encontro, os policiais interagiram com as crianças, explicando o papel da corporação na proteção das pessoas e na manutenção da segurança.

A visita proporcionou um momento de descoberta para as crianças da escola, que puderam ver de perto os profissionais que admiram.

Um dos destaques foi a interação com o pequeno Benício, que, ao escolher a profissão de policial para homenagear, demonstrou grande entusiasmo e alegria ao conversar com a equipe.

Além da presença da Polícia Militar, a escola também promoveu o contato das crianças com profissionais de outras áreas profissionais. O contato direto e de forma simples e inspiradora, busca incentivar os sonhos e a curiosidade das novas gerações sobre o mundo das profissões.

Essa iniciativa reafirma o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com o policiamento comunitário e a formação de vínculos de confiança desde a primeira infância.

Ao participar de momentos como este, a PMRO contribui para um ambiente escolar acolhedor e demonstra que o policial é um amigo e protetor da comunidade.