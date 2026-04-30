Vilhena inicia instalação de nova usina de asfalto para reduzir custos e ampliar capacidade de pavimentação

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou nesta semana a montagem de uma nova usina de asfalto do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

O maquinário está sendo instalado no antigo barracão da Cibrazem, localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Pimenta Bueno.

O conjunto industrial foi adquirido por meio de emenda parlamentar do senador Jaime Bagattoli, no valor de R$ 3,7 milhões. A capacidade de produção da nova usina é de 120 toneladas por hora.

A previsão da Semosp é que a unidade entre em operação na primeira quinzena de maio. Além da estrutura fabril, o espaço também abrigará o depósito de insumos necessários para a produção do CBUQ, centralizando a logística.

Entre as principais metas da administração municipal com a operação própria estão autonomia, qualidade e economia.

Com a usina, o municipio terá mais autonomia e agilidade na execução de obras de pavimentação e serviços de tapa-buracos. O uso do CBUQ garante maior qualidade e durabilidade, por se tratar de um material de alto desempenho, com elevada impermeabilidade e resistência ao tráfego intenso.

Além disso, a produção própria de asfalto deve reduzir gastos com transporte e intermediários. Aliada à execução das obras por equipes da própria Semosp, a estimativa é de uma redução de custos entre 40% e 50%. O modelo busca ampliar a malha asfáltica do município com menor dependência de contratações externas e melhor aproveitamento dos recursos públicos.