Vilhena recebe curso especializado de Tanatopraxia com foco em capacitação profissional

Vilhena se prepara para sediar uma oportunidade rara de especialização no setor funerário. Estão abertas as inscrições para o Curso de Tanatopraxia, que será realizado entre os dias 18 e 25 de julho.

Com vagas limitadas, o treinamento é voltado tanto para quem já atua na área quanto para novos profissionais que buscam ingressar em um mercado com alta demanda.

O curso tem como objetivo capacitar os participantes em técnicas modernas de preparação, conservação e apresentação de corpos.

A formação busca unir o rigor técnico necessário à biossegurança com a sensibilidade e o respeito devidos às famílias no momento do luto.

CONTEÚDO COMPLETO

A qualificação oferece uma estrutura que mescla teoria e prática, abordando temas essenciais como:

Tanatopraxia, mumificação e embalsamamento;

Necromaquiagem e restauração facial;

Anatomia humana aplicada e biossegurança;

Ética profissional e cuidados pré e pós-morte.

Ao final da formação, os participantes recebem um certificado de participação, garantindo um diferencial competitivo no currículo e fortalecendo a atuação técnica no setor.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

Devido à natureza prática do curso, a organização optou por manter um número reduzido de alunos por turma, garantindo um melhor aproveitamento do conteúdo. Por isso, a inscrição antecipada é considerada indispensável.

Local: Vilhena – Rondônia

Data: 18/07 a 25/07

Informações e inscrições: (69) 98455-1495

Nota informativa: Este é um curso livre de qualificação profissional, conforme a Lei nº 9.394/96 (LDB). Como modalidade de educação continuada, não possui classificação de curso técnico ou superior pelo MEC, mas é amplamente reconhecido pelo mercado de trabalho para fins de capacitação técnica.