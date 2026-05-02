Apenado em regime domiciliar é flagrado em lanchonete e acaba recolhido ao presídio em Cerejeiras

Um homem que cumpria pena em regime domiciliar no município de Cerejeiras foi conduzido de volta ao sistema prisional na noite de sexta-feira, 1º de maio.

A ação ocorreu após a fiscalização constatar o descumprimento das normas impostas pelo Poder Judiciário.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, policiais penais realizavam rondas de rotina para verificar se os detentos assistidos pelo regime domiciliar estavam cumprindo as medidas cautelares.

Durante a inspeção, a equipe localizou o apenado, identificado pelas iniciais A.L.M., em uma lanchonete situada no centro da cidade.

No momento do flagrante, o homem deveria estar obrigatoriamente em sua residência, conforme determina a sentença de regime domiciliar para o período noturno.

Diante da violação das regras de sua liberdade assistida, os policiais penais efetuaram o recolhimento do indivíduo, que foi encaminhado novamente ao sistema prisional por descumprimento de sentença.

O apenado responde pelo crime tipificado no Artigo 147 do Código Penal (Decreto-Lei 2848/40), que trata da conduta de ameaça:

“Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.