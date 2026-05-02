Ciúmes em baile de forró termina com homem esfaqueado em Vilhena

Uma noite de lazer terminou em violência na madrugada desta sexta-feira, 1º de maio, em um bar localizado na Linha 135, nas proximidades do Piracolino, zona rural de Vilhena.

Um homem, identificado pelas iniciais I. F. S., foi esfaqueado após uma crise de ciúmes do agressor.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com uma perfuração na região lateral esquerda do tórax.

Aos policiais, I. F. S., relatou que estava em um baile de forró e, ao se dirigir a um veículo para realizar necessidades fisiológicas, foi surpreendido por um homem identificado como C., que o atingiu com um golpe de faca sem qualquer discussão prévia.

MOTIVAÇÃO E AGRESSÃO À EX-COMPANHEIRA

A ex-companheira do autor, M., também compareceu à unidade policial e relatou que estava no evento com amigas quando foi abordada por C. Segundo ela, o homem a segurou pelo braço e a puxou pelo salão, insistindo na retomada do relacionamento.

Após ter o pedido negado, o agressor visualizou I. F. S., próximo a um veículo e, motivado por ciúmes, partiu para a agressão com a faca.

Ainda de acordo com os relatos, após esfaquear o homem, C., tentou forçar M., a sair do local com ele e fez menção de agredi-la também com a faca.

O agressor só parou a ação após ser empurrado por populares que estavam no evento. Uma testemunha, identificada como D., companheira de I. F. S., presenciou o ocorrido e confirmou a dinâmica violenta dos fatos.

A Polícia Militar realizou diligências nas imediações da zona rural, mas o suspeito não foi localizado até o fechamento desta matéria.

O caso foi registrado e encaminhado à autoridade competente para as providências legais.