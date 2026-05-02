Motociclista atropela pedestre, abandona passageira ferida e foge sem prestar socorro em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de sexta-feira, 1º de maio, no cruzamento das avenidas Dedimes Cechinel e Moisés de Freitas, em Vilhena.

O condutor de uma motocicleta evadiu-se do local após atropelar um pedestre e abandonar a própria passageira ferida.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por volta das 16h para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao endereço, os veículos envolvidos não foram localizados, e populares informaram que o Corpo de Bombeiros já havia conduzido as vítimas ao Hospital Regional.

RELATO DAS VÍTIMAS

No hospital, os policiais mantiveram contato com o pedestre, identificado pelas iniciais W., que relatou estar caminhando pelo acostamento da via quando foi atingido por uma motocicleta de cor verde.

Segundo a vítima, o motociclista fugiu imediatamente após a colisão, sem prestar qualquer tipo de assistência.

A passageira da motocicleta, identificada pelas iniciais D., também foi deixada no local pelo condutor após cair ao solo com o impacto. Ambos apresentavam escoriações pelo corpo e permaneceram sob observação médica na unidade hospitalar.

INVESTIGAÇÃO

A guarnição apurou que uma distribuidora situada nas proximidades possui sistema de monitoramento por câmeras. As imagens poderão ser utilizadas pelas autoridades para identificar a placa do veículo e o condutor responsável pelo atropelamento e pela omissão de socorro.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para as providências legais cabíveis.