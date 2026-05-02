Motoneta furtada em frente distribuidora é recuperada pela PM em Vilhena

Um morador de Vilhena teve sua motoneta furtada na madrugada desta sexta-feira, 1º de maio, enquanto estava estacionada em frente a uma distribuidora de bebidas.

O crime ocorreu por volta das 01h, na Rua 7603, no bairro Orleans.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais P. A., relatou aos policiais que havia deixado seu veículo no local por um breve período.

Ao retornar, percebeu que a motocicleta, uma Honda Biz 110, de cor branca, ano 2022, havia sido furtada.

Além do veículo, o autor ou autores do crime levaram dois capacetes que estavam com a moto: um de cor azul e preto e outro de cor rosa, pertencente à esposa da vítima.

No momento do registro da ocorrência, o proprietário informou não ter pistas sobre a autoria ou a direção tomada pelos criminosos.

RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO

Após o registro do furto e o início de diligências intensas pela região, a Polícia Militar obteve sucesso em localizar a motocicleta.

O veículo foi recuperado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos de praxe e posterior restituição ao proprietário legal.