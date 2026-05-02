Mulher denuncia ex-companheiro por estupro e perseguição em Chupinguaia

Uma moradora de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar na tarde de sexta-feira, 1º de maio, para denunciar uma série de crimes cometidos por seu ex-companheiro.

A vítima, relatou que o relacionamento de dois anos terminou há cerca de um mês devido ao comportamento possessivo e ofensivo do autor.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a mulher detalhou que, durante a união, sofria constantes humilhações verbais. Mesmo após a separação, o homem passou a persegui-la, monitorando seus passos e enviando mensagens incessantes por não aceitar o fim do vínculo.

RELATO DE VIOLÊNCIA SEXUAL E CÁRCERE

O relato mais grave envolve um episódio ocorrido no dia 23 de abril. Segundo a vítima, o ex-companheiro solicitou sua ajuda para um procedimento acadêmico e, ao recebê-la em sua residência, trancou a porta, impedindo-a de sair.

Mediante coação e insistência, ele a forçou a praticar conjunção carnal contra sua vontade. Após o ato, a mulher conseguiu deixar o local e cortou relações com o agressor.

Nesta sexta-feira, o homem voltou a contatá-la alegando que ela havia esquecido um relógio em sua casa. Ao chegar ao endereço, a vítima permaneceu do lado de fora por medo de novas agressões.

Diante da recusa em entrar no imóvel, o autor passou a proferir insultos de baixo calão e ofensas injuriosas, acusando-a de estar com outro homem em uma academia.

MEDIDAS PROTETIVAS

Sentindo-se ameaçada, a vítima dirigiu-se imediatamente à unidade policial para formalizar a denúncia e manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

A Polícia Militar realizou diligências na residência do suspeito com o objetivo de localizá-lo, porém, ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil de Vilhena para investigação dos crimes de estupro, perseguição e injúria.