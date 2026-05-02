PM atende denúncia de maus-tratos a bebê em Vilhena e constata falsa comunicação de crime

Uma ocorrência mobilizou a Polícia Militar na última sexta-feira, 1º de maio, após denúncias de supostos maus-tratos e corrupção de menores em Vilhena.

O caso teve início no bairro Jardim América e se estendeu até o bairro Alto Alegre.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada por um homem, que relatou ter se separado recentemente de sua companheira.

Segundo o solicitante, a mulher teria saído de casa levando a filha do casal, uma bebê de aproximadamente 4 meses, para um ambiente impróprio, onde haveria consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes. As alegações foram reforçadas pela mãe do denunciante.

DILIGÊNCIA E CONSTATAÇÃO

A equipe policial deslocou-se, acompanhada dos denunciantes, até a residência indicada no bairro Alto Alegre. Com a autorização da proprietária do imóvel, os militares entraram no local e mantiveram contato com a genitora da criança.

Em sua defesa, a mulher relatou que o término do relacionamento ocorreu por diversos motivos, incluindo a falta de auxílio do pai no sustento da filha.

Ela afirmou ainda que a denúncia foi motivada apenas pelo inconformismo do ex-companheiro com o fim da união, destacando que, no dia anterior, o próprio denunciante havia passado a tarde com ela naquela mesma residência.

Após minuciosa verificação no ambiente, os policiais não encontraram nenhuma substância ilícita ou consumo de álcool. Ficou constatado que a menor estava em perfeito estado de saúde, devidamente alimentada, higienizada e recebendo os cuidados adequados.

PROVIDÊNCIAS LEGAIS

Diante da inexistência de qualquer risco à integridade da criança e da comprovação de que as alegações eram inverídicas, a situação foi configurada, em tese, como crime de falsa comunicação de crime.

Os envolvidos foram conduzidos à UNISP para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.