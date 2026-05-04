JESAB reúne 650 atletas e movimenta AABB de Vilhena

A Vilhena foi palco de um dos maiores eventos esportivos da região neste início de maio.

Entre os dias 1º e 3, a AABB local sediou a JESAB – Jornada Esportiva das AABBs, reunindo cerca de 650 atletas de diversas cidades de Rondônia em três dias de intensa competição e confraternização.

Participaram delegações das AABBs de Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e da própria Vilhena, promovendo integração, esporte e espírito associativo entre os participantes.

O evento contou com ampla variedade de modalidades esportivas, incluindo futebol minicampo nas categorias hipermaster, supermaster, master e adulto, futsal, voleibol feminino nas categorias master e livre, vôlei de praia nas categorias feminino, masculino e 4×4, tênis de mesa masculino e feminino, além de modalidades como sinuca, xadrez, truco, futevôlei, videogame e beach tênis.

As disputas realizadas durante a jornada tiveram caráter classificatório para a etapa regional, elevando o nível técnico e a competitividade entre os participantes. Durante os três dias de competição, a AABB Vilhena recebeu não apenas atletas, mas também torcidas, comitivas e um grande público local, contribuindo para o clima festivo e esportivo do evento.

Nos resultados, a AABB Vilhena foi um dos grandes destaques da competição, conquistando títulos importantes como o futsal masculino livre, o futebol minicampo adulto e master, o voleibol livre feminino e o beach tennis feminino.

No beach tennis feminino, Vilhena ficou com o primeiro lugar, seguida por Pimenta Bueno, enquanto no masculino o título ficou com Pimenta Bueno, com Cacoal em segundo. No futsal masculino, Vilhena foi campeã ao vencer Ariquemes na final, tendo ainda o artilheiro Júlio César e a defesa menos vazada da competição.

No futebol minicampo adulto, Vilhena conquistou o título contra Porto Velho, repetindo o feito na categoria master, também diante da capital. Já no hipermaster, o título ficou com Guajará-Mirim, com Vilhena como vice, enquanto no supermaster Jaru ficou em primeiro, seguido por Rolim de Moura. No futevôlei, Pimenta Bueno garantiu o título, com Vilhena em segundo lugar.

Outras modalidades também tiveram disputas acirradas, com destaque para Cacoal, campeã no vôlei de areia masculino e feminino; Ji-Paraná, campeã no vôlei 4×4 misto e no tênis de mesa masculino; Guajará-Mirim, campeã no xadrez e no tênis de mesa feminino; e Presidente Médici, que venceu na sinuca. No truco, o título ficou com Pimenta Bueno, enquanto Rolim de Moura venceu no videogame.

A realização da JESAB reforça o papel das AABBs como espaços importantes de promoção do esporte, lazer e integração social no estado.

A edição realizada em Vilhena foi marcada pela organização, alto nível das competições e forte participação das delegações, consolidando o evento como um dos mais relevantes do calendário esportivo regional.