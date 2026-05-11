Bagattoli investe mais de R$ 24 milhões na construção de pontes para facilitar o escoamento da produção

Para agilizar o escoamento da produção de pequenos produtores, o senador Jaime Bagattoli (PL) investiu mais de R$ 24 milhões na implantação de pontes em estradas vicinais.

Ao todo, 14 municípios já foram contemplados com algum recurso para a construção de pontes mistas, de aço e concreto que, em sua maioria, vão substituir pontes antigas já não adequadas para o tráfego de caminhões e veículos pesados.

“Um dos grandes gargalos dos municípios tem sido a infraestrutura de escoamento. Na zona rural não basta só investir na recuperação de estradas vicinais, as pontes também precisam se adequar a realidade. Com o aumento da produção, os caminhões ficam mais pesados, cooperativas e associações precisam passar maquinários agrícolas, sem falar das famílias e do transporte escolar. Por isso, investimos forte na construção de pontes mais sólidas e seguras nessas regiões”, detalha o senador.

Ao longo dos três primeiros anos de mandato, Bagattoli já contemplou os municípios Rolim de Moura, Chupinguaia, Cerejeiras, Alvorada do Oeste, Colorado do Oeste, Rio Crespo, Cujubim, Theobroma, Novo Horizonte do Oeste, Jaru, Castanheira, Vilhena, Cabixi, além do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.