Curso gratuito que ensina gerar renda com internet começa nesta terça em Vilhena; inscrições ainda abertas

Acontece em Vilhena a partir desta terça-feira o curso gratuito “Empreendedorismo Digital: Gerando Renda com a Internet” com realização da Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) e apoio da vereadora Amanda Areval e do deputado estadual Cirone Deiró.

A capacitação será das 18h30 às 22h30, dos dias 12 a 14, no auditório da Câmara de Vereadores.

Com inscrições online ainda abertas, o curso é aberto a todos os interessados e terá como professor mestre Airton Ribeiro. O formulário de inscrição está disponível AQUI.

Amanda Areval selecionou o curso junto do deputado estadual Cirone Deiró após analisar a potencialidade do nicho em Vilhena. “Todas as empresas precisam estar presentes no mundo digital e esse curso pode ajudar tanto lojas que desejem enviar seus profissionais de marketing quanto àquelas pessoas que precisam empreender de forma autônoma, tendo uma segunda fonte de renda ou realmente viver da internet. É um oportunidade de aprender uma profissão e conquistar a liberdade financeira”, explica Amanda.

O curso, que tem apoio também da Escola do Legislativo de Vilhena e da Câmara de Vereadores de Vilhena, oferecerá certificado, grupo de participantes, dicas práticas e teóricas, exemplos reais e suporte tecnológico. De acordo com a Elero, durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos voltados ao empreendedorismo digital, estratégias de geração de renda na internet, ferramentas digitais e oportunidades de negócios no ambiente online, incentivando o desenvolvimento econômico e a autonomia financeira da população local.

O professor Airton Ribeiro é bacharel em Ciências Aeronáuticas pela Universidade do Sul de Santa Catarina e bacharelando em Direito pela Unisapiens, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e em Direito Administrativo, além de mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Rondônia (UFRO/UNIR).

Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia – GEITEC (UFRO/UNIR), atualmente é servidor efetivo da Assembleia Legislativa de Rondônia, na Secretaria de Modernizações. Ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira, Airton foi Coordenador de Controle Interno da Secretaria de Saúde do Município de Porto Velho e possui experiência como Encarregado/Coordenador da Seção de Instrução da Base Aérea de Porto Velho, bem como de docente nas empresas Excelência Cursos, Serviços Educacionais e PHD Cursos.