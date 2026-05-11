Deputada Lebrinha destina R$ 115 mil para produção rural em Chupinguaia

O município de Chupinguaia conta com R$ 115 mil destinados à aquisição de uma grade aradora e um distribuidor de calcário para a Associação dos Produtores Rurais Nossa Senhora Aparecida (APRNSA). O recurso atende a pedido do vereador Gardell Vinicius e será executado pela própria associação.

A demanda foi apresentada à deputada estadual Lebrinha durante agenda em Porto Velho, quando o vereador destacou a necessidade de equipamentos para atender os agricultores da região.

Os equipamentos serão utilizados no preparo do solo e na correção da acidez, o que contribui para o aumento da produtividade e a melhoria das condições de cultivo. A medida deve reduzir custos operacionais e ampliar a capacidade de produção dos agricultores familiares.

“A destinação desse recurso atende uma necessidade apresentada pelos produtores e garante melhores condições de trabalho no campo, com impacto direto na produção agrícola do município”, afirmou a deputada.

“O pedido foi feito com base nas dificuldades enfrentadas pelos produtores, que precisam desses equipamentos para melhorar o trabalho no dia a dia”, destacou o vereador Gardell Vinicius.

A ação amplia o apoio ao setor produtivo rural e contribui para melhores condições de trabalho aos agricultores do município. Com o recurso já disponível, a expectativa é que os equipamentos entrem em operação e atendam diretamente os produtores, com impacto na produção e na geração de renda no campo.