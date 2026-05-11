Deputada Rosangela Donadon destina recurso de quase R$ 500 mil para investimentos em Cabixi

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu mais um importante investimento para o município de Cabixi.

Ao todo, já estão na conta da prefeitura R$ 466.395,07 para atender demandas da educação municipal.

Do valor total, R$ 200 mil serão destinados à instalação de um playground na Escola Chico Soldado, proporcionando mais lazer, segurança e qualidade no ambiente escolar para as crianças atendidas pela unidade.

Já os outros R$ 266.395,07 serão utilizados na aquisição de mobília para o auditório municipal da Secretaria de Educação, fortalecendo a estrutura do espaço utilizado em atividades e eventos educacionais.

A parlamentar destacou que investir na educação é garantir melhores oportunidades para o futuro das famílias rondonienses. “Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso para levar melhorias reais aos municípios. Cabixi merece atenção, investimentos e ações que impactem diretamente a vida da população”, afirmou a deputada.

Rosangela Donadon também agradeceu, Kashna Selhorst que realizou a entrega das ordens bancárias nas mãos do vice-prefeito Fábio Matos, além do prefeito Silvano Almeida pela parceria e compromisso com o desenvolvimento do município.

A deputada ainda agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pelo apoio às ações e investimentos que vêm fortalecendo os municípios de Rondônia.