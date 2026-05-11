Fé, união e ações sociais marcam evento de Dia das Mães em Vilhena

Mais de 400 pessoas participaram neste domingo (10) de um evento em homenagem ao Dia das Mães realizado em Vilhena. A programação reuniu famílias de diversos bairros em uma tarde marcada por momentos de fé, confraternização, música e ações sociais gratuitas.

O evento foi coordenado pela comerciante Cleide Lopes, que destacou a participação da comunidade e agradeceu o envolvimento dos voluntários e colaboradores na realização da iniciativa.

“Foi um momento muito especial para todas as famílias. Mesmo com o frio, a população participou e prestigiou o evento. A palavra é gratidão”, afirmou.

A programação contou com apresentações de louvor realizadas por cantoras convidadas, além de sorteios, brincadeiras e atividades voltadas ao público infantil e familiar.

As crianças tiveram acesso gratuito a atrações recreativas, como pula-pula, pintura facial, pipoca e algodão doce. Outro destaque foi a ação social promovida pela Barbearia Bretas, que ofereceu cortes de cabelo gratuitos para a população.

Durante toda a programação, o clima foi de acolhimento, celebração e valorização das mães, fortalecendo os laços comunitários entre os participantes.

A organização também agradeceu o apoio dos voluntários e parceiros envolvidos no evento, reforçando o compromisso de continuar promovendo ações sociais em Vilhena.