Ieda Chaves acompanha entrega de novo micro-ônibus à Polícia Penal de Rondônia para escoltas

A deputada estadual Ieda Chaves acompanhou, na manhã desta sexta-feira (8), a entrega de um novo micro-ônibus destinado à frota da Polícia Penal de Rondônia. O veículo, adquirido por R$ 700 mil, será utilizado em missões institucionais, escoltas e deslocamentos estratégicos de servidores do sistema prisional.

A cerimônia ocorreu na Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia, em Porto Velho, e reuniu autoridades e servidores públicos ligados à segurança pública estadual.

Segundo a parlamentar, o investimento busca garantir mais segurança, conforto e dignidade aos policiais penais durante o transporte para atividades operacionais e missões externas. Ieda Chaves afirmou que a iniciativa surgiu após relatos sobre as dificuldades enfrentadas pelos servidores durante os deslocamentos.

“São profissionais que atuam diretamente na segurança do estado e merecem condições adequadas de trabalho. O deslocamento seguro e confortável contribui para que o servidor desempenhe suas funções com mais eficiência”, destacou a deputada.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, ressaltou que investimentos em infraestrutura fortalecem as instituições de segurança pública e contribuem para o desenvolvimento do estado. Ele também enfatizou que a valorização da Polícia Penal tem sido tratada como prioridade estratégica pelo governo estadual.

A articulação para viabilizar o recurso contou ainda com o apoio do vereador de Porto Velho, Nilson Souza. Para as autoridades presentes, a aquisição do veículo representa um avanço na logística operacional da Polícia Penal e reforça o compromisso institucional com os servidores da categoria.

A solenidade contou também com a presença do diretor-geral da Polícia Penal de Rondônia, Sérgio Luiz de Lima, e da diretora administrativa da instituição, Luana Ferreira.