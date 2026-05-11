Jogadores jovens que podem ser convocados por Ancelotti

Com a proximimidade da Copa do Mundo, que acontecerá entre os meses de junho e julho de 2026, são grandes as expectativas para descobrir os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Além de atletas já experientes e nomes estabelecidos na Europa, os torcedores e o mercado de apostas também especulam sobre a convocação de jogadores bem jovens, que farão sua estreia no torneio.

O bom momento vivido por alguns desses jovens talentos também vem impactando o mercado de apostas esportivas. Conforme se aproxima a divulgação da lista oficial, aumentam as especulações sobre quais jogadores conquistarão uma vaga entre os convocados de Ancelotti, especialmente aqueles que vivem grande fase no futebol europeu.

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Antes de revelar a lista oficial de convocados, no dia 18 de maio, Ancelotti irá divulgar uma pré-lista de 55 nomes na semana anterior. Após a revelação final, os atletas convocados irão se apresentar na Granja Comary em 25 de maio, dando início a preparação para a Copa e ao último amistoso antes do mundial, que acontecerá em 31 de maio, contra o Panamá.

A seguir, confira quem são esses jogadores mais jovens que podem estar na lista de convocados para a seleção brasileira.

1. Estêvão

Atualmente no Chelsea, o ponta-direita Estêvão, de 19 anos, é um dos atletas mais promissores da nova geração, reconhecido por sua habilidade com dribles e agilidade de longa distância. Com a camisa da seleção canarinho, o jogador marcou 3 gols em 8 jogos e tinha a vaga na lista de convocados praticamente garantida antes de sofrer uma lesão na coxa direita, em abril, durante uma partida do Chelsea contra o Manchester United.

Para tentar se recuperar a tempo da Copa do Mundo, Estêvão optou por não realizar nenhum procedimento cirúrgico, e voltou ao Brasil para tratar a lesão no CT do Palmeiras. Segundo a imprensa especializada, a CBF e a comissão técnica de Ancelotti monitoram de perto a evolução do jogador, e ainda sonham de contar com ele para o mundial.

2. João Pedro

O centroavante João Pedro, de 24 anos, e também jogador do Chelsea, é outro jovem talento com grandes chances de ser convocado por Carlo Ancelotti. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o atleta passou por equipes de menor expressão na Inglaterra, como o Watford, antes de se destacar e ser contratado pelo Chelsea.

Apesar de ainda não ter marcado gols com a camisa da seleção, João Pedro é avaliado como promissor devido a sua boa movimentação entre linhas e eficiência nas finalizações. Além disso, outro ponto favorável à convocação do jogador é a falta de um centroavante brasileiro incontestável, que esteja vivendo uma boa fase nesses primeiros meses de 2026.

3. Endrick

Principal nome do Palmeiras na temporada de 2023, em que o time conquistou o Campeonato Brasileiro, o atacante Endrick, de 19 anos, vem se destacando e também pode garantir uma vaga entre os 26 convocados. Após um período abaixo das expectativas no Real Madrid, o jogador foi emprestado ao Lyon e, desde então, tem apresentado um ótimo desempenho dentro de campo.

Com 8 gols marcados em 19 partidas pelo time francês, e 3 gols em 15 partidas com a camisa da seleção, Endrick é conhecido pela sua capacidade de decidir jogos importantes e criar situações de gol. Mesmo sendo bem jovem, o atacante impressiona pela maturidade e já protagonizou momentos marcantes com a camisa do Brasil. Ainda em 2023, por exemplo, o jogador marcou o gol da vitória em partida contra a Inglaterra, realizada no estádio Wembley.

4. Andrey Santos

O meio-campista Andrey Santos, de 21 anos, joga atualmente pelo Strasbourg e vem sendo convocado com frequência desde 2023. Apesar da pouca idade, o jogador se destaca por sua capacidade de atuar como segundo ou terceiro homem no meio-campo, algo bastante valorizado por Ancelotti.

O meio-campo é considerado o setor mais concorrido na seleção brasileira nos últimos anos, pois existem vários jogadores talentosos e experientes entre os possíveis convocados. No entanto, o que coloca Andrey na frente de outros candidatos à vaga na Copa do Mundo é o momento atual do atleta, que vive excelente fase no futebol francês, defendendo a camisa do Strasbourg.

5. Rayan

Revelado nas categorias de base do Vasco, o atacante Rayan, de 19 anos, defende a camisa do Bournemouth desde o início da temporada 2026, onde já marcou 4 gols em 13 jogos. Devido a pouca idade, o jogador foi convocado para a seleção brasileira apenas esse ano, e ainda não marcou gols com a camisa canarinha.

Porém, em boa fase jogando na Premier League, um dos campeonatos mais competitivos do mundo, Rayan entrou de forma definitiva no radar de Carlo Ancelotti a partir dos amistosos contra França e Croácia. Entre as principais qualidades do jogador estão seu condicionamento físico e velocidade nos contra-ataques. Desse modo, segundo a imprensa nacional, é provável que a comissão técnica do Brasil precise fazer uma escolhe entre Rayan e Endrick na lista definitiva dos convocados.