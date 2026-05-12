Criança é encontrada chorando e perdida em rua do bairro Alto Alegre; mãe teria saído para trabalhar e deixado portão aberto

A Polícia Militar registrou um caso de possível abandono de incapaz na Rua Pastor Rogério Fernandes, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Uma criança foi encontrada por populares perambulando sozinha e em estado de desespero pela via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada por uma moradora que avistou a criança chorando.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o menor estava completamente desacompanhado e não conseguia informar o endereço de sua casa ou o nome dos pais.

A BUSCA PELOS RESPONSÁVEIS

Diante do risco iminente à integridade física da criança, os militares iniciaram um patrulhamento pelo bairro, batendo de porta em porta e conversando com moradores até localizarem a residência da família.

No imóvel, a equipe manteve contato com uma mulher, que se apresentou como tia da criança. Ela relatou que a mãe da menor havia saído para trabalhar cedo, mas não avisou que estava deixando a casa, tampouco comunicou a tia, que ainda estava dormindo no momento da saída.

NEGLIGÊNCIA

Segundo o relato colhido pelos policiais, a mãe teria deixado a porta da residência aberta e o portão principal destrancado, o que permitiu que a criança saísse sozinha para a rua. Durante todo o atendimento da ocorrência, a mãe não foi localizada para prestar esclarecimentos.

Diante dos fatos, a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência para que o caso seja acompanhado pelas autoridades competentes e pelo Conselho Tutelar.

Após os procedimentos, a criança foi entregue aos cuidados da tia, que se comprometeu a zelar pela segurança do menor.