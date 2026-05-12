Morador denuncia golpe após cobrança indevida em cartão de crédito em Chupinguaia

Um morador da zona rural de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar para registrar uma ocorrência de estelionato após detectar uma movimentação fraudulenta em sua conta bancária.

O caso envolve uma compra virtual que a vítima afirma categoricamente não ter realizado ou autorizado.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o homem estava em sua residência quando recebeu uma notificação automática de seu aplicativo bancário.

Ao conferir o extrato, ele constatou uma cobrança no valor de R$ 119,99, agendada para a próxima fatura do cartão de crédito, em favor de uma empresa de consultoria automotiva com a qual nunca teve contato.

AÇÃO IMEDIATA

Ao perceber a irregularidade, a vítima deslocou-se até a agência bancária local, onde foi atendida por um funcionário. Após analisar a situação, o profissional orientou o cliente de que o caso poderia tratar-se de um crime cibernético, possivelmente envolvendo a clonagem dos dados do cartão de crédito, e recomendou o contato imediato com a central de atendimento específica.

PROVIDÊNCIAS E BLOQUEIO

Em contato com a central de cartões, o morador foi informado de que um procedimento de contestação e bloqueio já foi iniciado para garantir o estorno do valor.

Como medida de segurança, o cartão atual foi cancelado e as funções de compras virtuais permanecerão suspensas até que um novo cartão seja emitido e entregue ao titular.

O boletim de ocorrência foi registrado para resguardar os direitos da vítima e auxiliar em futuras investigações sobre a origem da fraude eletrônica.