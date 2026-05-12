OAB confirma realização de tradicional arraiá para 29 de maio em Vilhena

Os organizadores confirmaram: o tradicional “Arraiá da OAB”, considerado uma das maiores e mais aguardadas festas de Vilhena, será realizado na sexta-feira, 29 de maio.

Promovido pela Comissão de Arte e Cultura da OAB, presidida pela advogada Barbara Barbosa Lima, o evento acontecerá no estacionamento da subseção da OAB, com início previsto para as 19h.

A programação promete reunir atrações para todas as idades, com barracas de comidas típicas, bingo, espaço kids com touro mecânico e castelo inflável, além da tradicional quadrilha junina formada por advogados da subseção.

Outra atração confirmada é a participação do grupo do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), que apresentará a tradicional Dança da Fita, reforçando o caráter cultural e familiar da festa.

O evento conta ainda com o envolvimento das 14 comissões da subseção da OAB de Vilhena. A presidente da subseção, a advogada Renilda Ferreira, também participará da organização ao lado dos demais integrantes, que estarão atuando nas barracas e na preparação dos quitutes típicos da festividade.