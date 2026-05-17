Mulher aciona polícia após ter R$ 3 mil furtados dentro de igreja em Vilhena

Uma integrante de uma instituição religiosa teve uma grande quantia em dinheiro furtada de dentro de seus pertences na tarde deste sábado, 16 de maio.

O caso aconteceu na Rua H 5, no bairro Jardim Aripuanã, em Vilhena, nas dependências de um templo voltado para atividades pastorais infantis.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais M. B. S., estava no local participando de uma ação comunitária de limpeza e de atividades religiosas voltadas para crianças e adolescentes. Para realizar os trabalhos, ela guardou sua bolsa no almoxarifado da igreja, contendo R$ 3 mil em espécie.

Ao término dos serviços, a mulher retornou ao cômodo para recolher os seus pertences e constatou que o dinheiro havia sumido de dentro da bolsa. No local, a Polícia Militar verificou que não havia nenhum sinal aparente de arrombamento nas portas ou janelas do almoxarifado.

SUSPEITA

Testemunhas e frequentadores que ajudavam na limpeza apontaram as suspeitas para uma mulher, identificada pelas iniciais G., que também é membra da igreja, mas não costuma frequentar as atividades com assiduidade. Segundo os relatos, ela possui problemas de saúde mental e saiu do templo repentinamente antes da chegada das viaturas.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou diligências e deslocou-se até a residência da suspeita. No entanto, após buscas preliminares, a quantia em dinheiro não foi encontrada com ela e nenhum objeto ilícito foi detectado na casa.

Diante da falta de elementos para a prisão em flagrante ou confirmação imediata da autoria, o boletim de ocorrência foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil dê continuidade às investigações.