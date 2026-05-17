VÍDEO: mulher tem ataque de fúria, agride atual e ex-companheiro a pauladas, pedradas e mordidas em Vilhena

Uma noite de fúria e crises de ciúmes resultou em uma confusão generalizada que mobilizou a Polícia Militar na noite de sábado, 16 de maio, em Vilhena.

A ocorrência, que envolveu agressões mútuas com pedradas, pauladas, mordidas e ameaça com faca, se estendeu por diferentes pontos da cidade e terminou com três pessoas detidas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada inicialmente para averiguar uma briga nas proximidades de uma lanchonete.

Testemunhas informaram que uma mulher, identificada pelas iniciais T. V. P. M., havia agredido um homem com várias pedradas na cabeça e que ambos já tinham fugido.

PRIMEIRA AGRESSÃO: ATUAL COMPANHEIRO

Enquanto os militares faziam buscas, um novo chamado via 190 alertou sobre outra briga em andamento na Rua Girassol. No local, os policiais encontraram L. R. G. R., atual companheiro de T. V. Ele relatou que o casal havia discutido e que a mulher o agrediu violentamente com um pedaço de madeira, causando um corte profundo no supercílio esquerdo.

SEGUNDA AGRESSÃO: CRISE DE CIÚMES COM O EX

A dinâmica dos fatos revelou que, enquanto o atual companheiro tentava se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos, T. V., mudou de rota e foi até o endereço de seu ex-marido, W. G. R.

Ao chegar ao local, a mulher flagrou o ex beijando outra pessoa. Tomada pelo ciúme, ela iniciou uma nova discussão e passou a agredi-lo fisicamente com mordidas e pedradas. O homem sofreu diversos ferimentos na cabeça, no tórax e no braço esquerdo, precisando ser socorrido por populares que contiveram a agressora.

TERCEIRA BRIGA: ENCONTRO DE RIVALIDADES E AMEAÇA COM FACA

Após conseguir se desvencilhar do ataque, o ex-companheiro colocou T. V., dentro de seu carro e a levou até a casa do atual companheiro dela, na intenção de “devolvê-la”. Contudo, o encontro dos três gerou um novo estopim de violência.

O atual e a mulher voltaram a se agredir e a trocar ameaças de morte. O homem sofreu uma lesão na boca, enquanto a mulher apresentou escoriações pelo corpo e um hematoma no olho direito, decorrente de um soco. Segundo a versão de T. V., o atual companheiro ainda se apossou de uma faca para intimidá-la durante o embate.

Diante do cenário de lesões corporais múltiplas e do risco à integridade física de todos, a Polícia Militar deu voz de prisão aos três envolvidos. Eles foram conduzidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a autoridade policial tome as medidas penais cabíveis.

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