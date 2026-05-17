Segurança é preso com arma de fogo durante Festa do Milho em Cabixi

Um homem que trabalhava como segurança privada na Festa do Milho, no município de Cabixi, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de sábado, 16 de maio.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que o trabalhador estava armado e guardava entorpecentes em seu automóvel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava o policiamento preventivo no evento quando foi abordada por uma testemunha.

Com medo de represálias, a pessoa solicitou sigilo de sua identidade e relatou as suspeitas sobre o funcionário. De posse das características do suspeito, os militares se deslocaram até o ponto indicado e realizaram a abordagem.

PORTE ILEGAL

Durante a revista, o segurança demonstrou um comportamento colaborativo e informou espontaneamente aos policiais que estava portando uma arma de fogo. Ele justificou o porte alegando que vinha sofrendo diversas ameaças de morte em decorrência do seu trabalho na área de segurança. O homem afirmou ainda que o armamento estava desmuniciado e autorizou a entrega imediata aos militares.

Na sequência, o trabalhador acompanhou as equipes policiais até o seu veículo estacionado nas proximidades para que fosse realizada uma busca veicular. Após uma vistoria minuciosa no interior do carro, nada de ilícito foi encontrado, descartando a denúncia inicial sobre a presença de substâncias entorpecentes.

ENCAMINHADO À DELEGACIA

Apesar de não terem sido encontradas drogas, ficou configurado o crime de porte ilegal de arma de fogo. Diante da situação de flagrância, os militares deram voz de prisão ao envolvido e apreenderam o armamento.

O boletim de ocorrência foi confeccionado com todos os dados identificadores da arma. O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências da autoridade judiciária.