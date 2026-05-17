Pitbulls atacam moradores e PM atira para conter um dos cães em Vilhena

Um ataque de dois cães da raça pitbull causou pânico e mobilizou a Polícia Militar no bairro Barão III, em Vilhena.

Os animais estavam soltos na via pública e avançaram contra pedestres, morderam um morador e atacaram outros animais de estimação na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as guarnições foram acionadas após denúncias de que os cachorros ofereciam risco iminente à integridade física de quem passava pela rua.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe da PM manteve contato com uma das vítimas, identificada pelas iniciais W.

O morador relatou que o pitbull de cor marrom com manchas brancas invadiu seu quintal e partiu para o ataque. O homem sofreu ferimentos e lesões nas mãos direita e esquerda, além do antebraço, ao tentar se defender. O mesmo cão ainda atacou com violência o cachorro de estimação da vítima.

INTERVENÇÃO E DISPAROS

Para evitar novas vítimas no perímetro urbano, os policiais passaram a acompanhar os cães na tentativa de afastá-los das áreas residenciais. Contudo, durante o trajeto, o pitbull marrom demonstrou extrema agressividade e avançou contra um gato que estava na rua.

Diante do perigo incontrolável aos transeuntes, os militares precisaram intervir e utilizaram armas de fogo para conter o animal. Inicialmente, foram efetuados cinco disparos para neutralizá-lo, mas o cão continuou correndo em fúria.

Na sequência, um sexto tiro atingiu o pitbull. Mesmo ferido, o cachorro conseguiu escapar e correu em direção a uma área de mata fechada e terrenos baldios, não sendo mais localizado.