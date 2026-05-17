VÍDEO: motorista embriagado é preso após fazer zigue-zague na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes em Vilhena

Um motorista em visível estado de embriaguez foi preso em flagrante no final da tarde de sábado, 16 de maio, após colocar em risco a segurança do trânsito na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena.

A prisão foi realizada pela equipe da Polícia de Trânsito (PTRAN) com o apoio da Rádio Patrulha do Setor 8.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o flagrante teve início quando populares que estavam no pátio de um estabelecimento da região notaram que o condutor de um Fiat Uno, de cor prata, apresentava sinais de embriaguez ao assumir a direção do automóvel. Assim que entrou na avenida, o motorista passou a transitar em zigue-zague pela pista.

Testemunhas entraram em contato direto com os policiais do Setor 8 via WhatsApp, repassando a localização do veículo em tempo real. A informação foi compartilhada na rede de rádio da corporação, permitindo que a equipe da PTRAN localizasse e interceptasse o carro no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com a Avenida 1802, nas proximidades do Parque de Exposições.

SINAIS NOTÓRIOS

Ao receber ordem de parada, o motorista demonstrou extrema dificuldade até mesmo para desembarcar do automóvel, devido à falta de equilíbrio. Os policiais constataram que ele apresentava os olhos avermelhados, desordem nas vestes, fala alterada e coordenação motora totalmente comprometida.

Diante da suspeita, a equipe ofereceu o teste do bafômetro (etilômetro), mas o homem recusou-se a realizar o procedimento de forma espontânea. Apesar da recusa, a guarnição emitiu o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e deu voz de prisão ao condutor com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

IRREGULARIDADES E APREENSÃO

Durante a checagem dos dados nos sistemas de trânsito, os militares descobriram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, portando apenas a Permissão para Dirigir (PPD). Além disso, o Fiat Uno estava com o licenciamento anual em atraso.

O motorista recebeu as devidas multas administrativas pelas infrações e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a formalização do flagrante. O automóvel foi guinchado e removido ao pátio da Ciretran local.

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