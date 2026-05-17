Policial militar da reserva é dopado em tabacaria e tem motocicleta e documentos furtados em Vilhena

Um policial militar da reserva teve sua motocicleta, celular e documentos pessoais furtados após ser supostamente dopado durante a madrugada da última quinta-feira, 14 de maio, em Vilhena.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a filha da vítima, identificada pelas iniciais M. S. B., entrou em contato com a redação na noite deste domingo, 17, para pedir ajuda na divulgação do caso e tentar localizar os bens do pai.

De acordo com o histórico do Boletim de Ocorrência, o militar reformado estava em uma tabacaria localizada na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, quando acredita ter sido “drogado” por meio do golpe conhecido popularmente como “boa noite, Cinderela”.

VÍTIMA ACORDOU EM PRAÇA

A vítima relatou às autoridades que perdeu a consciência no estabelecimento e só acordou horas mais tarde, desorientada, na Praça do Mensageiro.

Ao recobrar os sentidos, o homem percebeu que não estava portando sua carteira porta-cédulas — contendo documentos pessoais, cartões bancários e sua identificação funcional de policial —, o aparelho celular e as chaves do seu veículo.

Ao procurar pelo local onde havia estacionado, o militar constatou que sua motocicleta também havia sido levada. Trata-se de uma Yamaha YBR 125E, de cor vermelha, com placa NDI-1H52.

O homem explicou na delegacia que não estava bebendo com nenhuma pessoa conhecida e que as pessoas com as quais interagiu no local não faziam parte do seu círculo diário, o que impossibilitou a identificação imediata de suspeitos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar os autores do crime de furto e localizar o veículo.

Qualquer informação que leve ao paradeiro da motocicleta ou à localização dos documentos da vítima pode ser repassada de forma anônima pelos telefones (69) 98435-8506, pelo 190 da Polícia Militar ou diretamente com a Polícia Civil pelo (69) 3322-3001.