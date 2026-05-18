Adolescentes são apreendidos após tentativa de furto de carne e chocolates em supermercado de Vilhena

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde de domingo, 17 de maio, sob a suspeita de tentativa de furto no interior de um supermercado, em Vilhena.

A ação foi flagrada pelo circuito interno de monitoramento do estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para se deslocar até o comércio, onde funcionários já haviam retido os menores.

O responsável pelo monitoramento relatou que os jovens entraram no mercado, selecionaram diversos produtos — incluindo peças de carne e chocolates — e se dirigiram até a área dos caixas.

FLAGRANTE PELAS CÂMERAS

No caixa, os menores colocaram apenas parte das mercadorias sobre o balcão para realizar um pagamento parcial. No entanto, por meio das câmeras de segurança, a equipe de prevenção do supermercado visualizou o momento exato em que o adolescente de 13 anos escondeu quatro chocolates do tipo Baton e dois do tipo Trento na região da cintura, por baixo da camiseta.

De acordo com os funcionários, os mesmos menores já eram conhecidos na loja por envolvimento em práticas semelhantes ocorridas anteriormente. Diante do flagrante, eles foram abordados antes de deixarem o recinto, e os doces foram localizados sob as roupas do rapaz.

CARTÃO RECUSADO

Inicialmente, a gerência do estabelecimento tentou resolver o impasse permitindo que os jovens fizessem o pagamento integral de tudo o que haviam pegado. Contudo, a transação não pôde ser concluída porque o cartão bancário apresentado por eles não possuía limite disponível e foi recusado pelo sistema. Sem acordo, a Polícia Militar foi chamada.

A mãe dos adolescentes, identificada pelas iniciais J., compareceu ao supermercado e acompanhou toda a condução dos filhos.

Os menores foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) juntamente com os produtos recuperados e um relatório detalhado das imagens de subtrações anteriores para que a Polícia Civil tome as providências cabíveis.