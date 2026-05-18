Caminhoneiro causa acidente na Terceiro Eixo, foge da PM em alta velocidade e acaba preso em Cerejeiras

Uma perseguição policial cinematográfica mobilizou a Polícia Militar na tarde de domingo, 17 de maio, na zona rural de Cerejeiras.

O motorista de um caminhão Volvo FH 540 foi preso em flagrante após causar um acidente de trânsito, fugir do local sem prestar socorro e quase colidir frontalmente com uma caminhonete ocupada por uma família durante a fuga.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da PM foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito na Terceiro Eixo, próximo ao cruzamento com a Linha 4.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram um Volkswagen Gol de cor prata fora da pista, com a parte frontal completamente destruída, e um caminhão branco parado do lado oposto da via.

FUGA EM ALTA VELOCIDADE

Enquanto os policiais colhiam informações com testemunhas, que apontavam o caminhão como o responsável pela batida, o caminhoneiro realizou uma manobra brusca e arrancou com o veículo de carga, fugindo do local em alta velocidade.

A PM iniciou um acompanhamento tático utilizando sirenes e giroflex. Ignorando as ordens de parada, o caminhoneiro seguiu pela estrada levantando poeira e colocando em risco a vida de terceiros.

Próximo ao cruzamento com a Linha 5, o pneu dianteiro do caminhão estourou, fazendo com que o veículo rodopiasse na pista e ficasse desgovernado.

Nesse exato momento, uma Volkswagen Amarok que transitava no sentido oposto — ocupada por um casal e seus dois filhos menores de idade — precisou jogar a caminhonete para fora da estrada na vegetação para evitar uma colisão frontal que poderia ser fatal. Nenhum dos ocupantes da Amarok ficou ferido.

JUSTIFICATIVA E PRISÃO

Após o caminhão finalmente parar metros adiante, os policiais realizaram a abordagem. O condutor alegou que havia fugido porque supostamente “já tinha feito um acordo prévio” com a outra parte envolvida no acidente — versão que foi desmentida logo em seguida.

O caminhoneiro recebeu voz de prisão pelos crimes de desobediência, fuga do local de acidente e direção perigosa geradora de perigo de dano, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

VÍTIMA HOSPITALIZADA

Ao retornarem ao ponto inicial do acidente, os militares foram informados de que o motorista do Gol havia sido socorrido por populares e encaminhado ao hospital local.

Na unidade médica, a vítima relatou à PM que trafegava pela Terceiro Eixo em direção a Cerejeiras, logo atrás do caminhão, que levantava muita poeira e prejudicava a visibilidade.

Ao se aproximar da Linha 4, o veículo de carga freou e parou abruptamente no meio da pista de rolamento.

Sem tempo para desviar ou frear com segurança, o Gol colidiu violentamente contra o pneu traseiro esquerdo do caminhão e rodou para fora da estrada.

O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado.