Projeto Salus realiza atendimentos em Buritis e reforça compromisso social da FIMCA com a saúde da população

O município de Buritis recebeu, nos dias 16 e 17 de maio, a 5ª edição do Projeto Salus, uma das maiores ações de assistência em saúde promovidas pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA.

A iniciativa levou atendimentos gratuitos em diversas especialidades médicas e áreas da saúde, unindo ensino acadêmico, prática profissional e responsabilidade social.

Os atendimentos aconteceram na Escola Elvandas Maria Siqueira e também no Hospital Regional Silvano Valério Firmiano, onde parte dos acadêmicos e professores atuou diretamente em procedimentos e acompanhamentos hospitalares.

Durante os dois dias, a população teve acesso a consultas em Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, Ortopedia, Reumatologia, Psiquiatria, Geriatria, Oftalmologia, Cirurgia Plástica, Urologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia, Cirurgia Geral e Dermatologia.

Além das especialidades médicas, o projeto também ofertou atendimento odontológico, fisioterapia, exames laboratoriais, vacinação, distribuição de medicamentos, inserção de DIU, atendimento em terapia ocupacional, microprocedimentos cirúrgicos e atendimentos em psicologia, promovendo uma assistência multiprofissional voltada ao cuidado integral da população.

A reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, destacou a importância do projeto para o fortalecimento da saúde pública e da formação acadêmica humanizada.

“O Projeto Salus chega mais uma vez a Buritis com muita dedicação e um olhar voltado ao próximo. É muito gratificante ver nossos acadêmicos, professores e parceiros unidos para levar cuidado e atendimento à população”, afirmou.

O vice-reitor da instituição, Dr. Maurício Carvalho, ressaltou o impacto da ação para o município.

“É uma alegria ver esse projeto acontecendo novamente em Buritis, levando atendimento médico, odontológico, exames e diversas ações em saúde para a população. Essa parceria entre a FIMCA e o município fortalece o acesso da comunidade aos serviços de saúde”, destacou.

A coordenadora geral do Projeto Salus, Dra. Alcione Santos, enfatizou o caráter resolutivo da ação.

“Iniciamos os atendimentos com diversas especialidades médicas, exames laboratoriais e ações integradas que buscam atender tanto demandas da regulação quanto atendimentos de livre demanda, sempre com foco no cuidado e na responsabilidade social”, explicou.

A professora de técnicas cirúrgicas da FIMCA, Dra. Flávia Lenzi, destacou a importância da atuação prática dos acadêmicos e da descentralização dos atendimentos especializados.

“Os acadêmicos se dividiram entre os atendimentos na escola e as atividades no hospital da cidade, acompanhando de perto a realidade da assistência em saúde. Trazer esses atendimentos para mais perto da população é extremamente importante, principalmente em municípios distantes dos grandes centros”, afirmou.

O prefeito de Buritis, Valtair Fritz dos Reis, agradeceu à instituição pela realização do projeto no município.

“Esse projeto é muito importante para Buritis. A população recebeu os atendimentos com muito carinho e foi muito bem assistida. Somos gratos pela parceria da FIMCA com o município”, declarou.

A 5ª edição do Projeto Salus reafirma o compromisso da FIMCA com uma formação acadêmica conectada às necessidades reais da sociedade, promovendo experiências práticas aos estudantes e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.