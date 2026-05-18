VÍDEO: mulher morre e marido fica em estado grave após violenta colisão frontal na BR-364 próximo ao distrito do Guaporé

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois automóveis resultou na morte de uma mulher e deixou um homem em estado crítico na tarde desta segunda-feira, 18 de maio.

A colisão frontal aconteceu na BR-364, nas proximidades do distrito do Guaporé, a cerca de 90 quilômetros de Vilhena, no sentido Porto Velho.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma ultrapassagem malsucedida teria sido a causa principal do violento impacto entre os veículos.

Em um dos carros, que trafegava em direção a Vilhena, viajava uma família moradora do município de Chupinguaia. Com a força da batida, a passageira, identificada por Jaqueline Rabasco, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O esposo dela, Luciano Vieira Rabasco, que conduzia o automóvel, sofreu lesões graves e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena.

No mesmo veículo também estava a filha do casal, uma menor de idade, que felizmente sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento médico.

A área do acidente foi isolada para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. Como o trecho da rodovia federal pertence administrativamente ao município de Pimenta Bueno, o corpo da vítima fatal foi liberado e removido por uma empresa funerária daquela cidade.

Os familiares das vítimas residem em Vilhena, mas ainda não há informações oficiais sobre os locais do velório e do sepultamento.

Até o fechamento desta matéria, nenhuma informação sobre o estado de saúde ou a identidade do condutor do segundo veículo envolvido havia sido divulgada pelas autoridades.

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