Filho invade casa de mãe com tornozeleira desligada e acaba preso pela Lei Maria da Penha em Vilhena

Um homem identificado pelas iniciais H., foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de domingo, 17 de maio, após invadir a casa de sua própria mãe na Avenida Vitória Régia, localizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

O suspeito cometeu o crime utilizando uma tornozeleira eletrônica que estava totalmente desligada.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela genitora para averiguar um caso de desentendimento familiar e violação de domicílio.

A mulher relatou que o filho chegou à sua residência e exigiu que ela abrisse o portão. Diante da recusa da mãe, o suspeito ameaçou dizendo: “então eu pulo”. Em seguida, ele escalou a estrutura e entrou na propriedade sem autorização.

FUGA POR MEDO DE AGRESSÃO

Com medo de sofrer novas agressões físicas por parte do filho, a moradora abandonou o próprio imóvel imediatamente para se proteger. Ela esperou o agressor sair da casa e, ao notar que ele havia tomado rumo ignorado, retornou e acionou o telefone 190, temendo que o homem voltasse a procurá-la.

Enquanto os policiais militares colhiam os dados da vítima para confeccionar o boletim de ocorrência na residência, o suspeito retornou ao local. Segundo os policiais, ele pretendia recuperar um aparelho celular que havia deixado carregando em uma das tomadas do imóvel durante a invasão.

PRISÃO SEM BENEFÍCIO DE TCO

Diante do flagrante da violação de domicílio cometida momentos antes, as equipes policiais deram voz de prisão imediata ao indivíduo. Ao realizarem a busca pessoal, os militares constataram que ele cumpria pena com o uso de tornozeleira eletrônica, porém o equipamento estava sem bateria ou desligado de propósito.

O caso foi encaminhado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Devido ao contexto intimidador e ao histórico de vulnerabilidade da mãe, a autoridade policial enquadrou o flagrante nos princípios protetivos da Lei Maria da Penha (violência doméstica), o que impediu o benefício de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e manteve o suspeito detido à disposição da Justiça.