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terça-feira, 19 de maio de 2026.

Bala perdida atravessa telhado e forro de residência no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Morador foi surpreendido por barulho vindo da cobertura do imóvel
Imagem: Ilustrativa

Um morador do bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, levou um grande susto na noite deste domingo, 17 de maio, ao descobrir que sua residência havia sido atingida por uma bala perdida.

O projétil perfurou o telhado e atravessou o forro de um dos cômodos do imóvel, localizado na Rua Genival Nunes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço após o proprietário, identificado pelas iniciais F. S., constatar o ocorrido.

O solicitante relatou aos policiais que havia acabado de chegar em casa quando ouviu um forte estalo vindo da parte superior da cobertura. Ao inspecionar o cômodo para verificar o que havia causado o barulho, o morador encontrou um buraco no forro e, logo abaixo, o projétil caído no chão.

Os militares vistoriaram o local e confirmaram a veracidade da denúncia. A equipe policial realizou o registro fotográfico do forro perfurado e recolheu a munição deflagrada.

Apesar do enorme risco, ninguém ficou ferido na ação. O boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil investigue o caso e tente identificar a origem do disparo.

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