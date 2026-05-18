Moradora de distrito de Chupinguaia cai no golpe do “falso advogado” e perde mais de R$ 1 mil

Uma moradora do distrito de Boa Esperança, pertencente ao município de Chupinguaia, foi vítima de um crime de fraude eletrônica na manhã desta segunda-feira, 18 de maio.

O criminoso utilizou o aplicativo WhatsApp para se passar por um advogado e aplicar o golpe do “falso processo”.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima procurou o destacamento da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência. Ela relatou que, por volta das 11h, recebeu mensagens de um número desconhecido. O interlocutor identificou-se com o nome de um profissional da área jurídica e afirmou ser o responsável por sua defesa.

FALSA PROMESSA DE R$ 43 MIL

Após solicitar e confirmar alguns dados pessoais da vítima, o golpista afirmou que constava no sistema um suposto alvará judicial ou indenização liberada em benefício dela, no montante expressivo de R$ 43.462,00.

Para que o dinheiro fosse supostamente transferido para a sua conta, o criminoso alegou que a cliente precisava seguir um passo a passo técnico em seu próprio aparelho celular.

Acreditando estar conversando com o seu verdadeiro advogado, a moradora seguiu todas as instruções e comandos exigidos pelo estelionatário, incluindo a realização de um procedimento de reconhecimento biométrico facial na tela do celular.

PREJUÍZO E INVASÃO BANCÁRIA

Assim que obteve a validação da biometria e o controle das funções, o criminoso conseguiu acessar o aplicativo bancário da vítima. O invasor subtraiu R$ 200,00 que estavam em saldo e, na sequência, contratou um empréstimo indevido utilizando o limite do cheque especial no valor de R$ 1 mil. O prejuízo total fechou em R$ 1.200,00.

A moradora só percebeu que havia sido enganada após notar as notificações de saídas de dinheiro em sua conta do Bradesco.

O caso foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil de Vilhena, que alerta a população para que nunca realize validações faciais ou transferências a pedido de supostos escritórios de advocacia sem antes ligar ou ir presencialmente ao local confirmar a veracidade das informações.